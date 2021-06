Die Wettervoraussage für Sonntag und die kommende Woche: Die Schafskälte zieht übers Land

Am Sonntag ist es zunächst stark bewölkt und grau, aber allmählich wechseln sich sonnige und bewölkte Perioden ab. Die meiste Zeit des Tages bleibt es trocken, aber zum Ende des Nachmittags steigt die Wahrscheinlichkeit auf Regen und Gewitter im Südosten des Landes. Die Höchstwerte schwanken zwischen 19 Grad an der Küste und 26 Grad im Osten des Landes. Der Wind weht zunächst mäßig aus Südwest, später in der nordwestlichen Landeshälfte schwach wechselnd und mäßig aus Nord bis Nordwest.

Die Nacht zum Montag ist wieder sehr wechselhaft mit Regenperioden und kräftigen Schauern mit örtlich begrenzten Gewittern, die von Südosten zur Mitte und nach Westen ziehen. Die Minima liegen zwischen 15 und 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nord-Nordost. Während des Gewitters sind Böen von 70 bis 80 km/h möglich.