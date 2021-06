Eingestürzte Schule wird wohl abgerissen: „Wird schwierig, Lösung für hunderte Kinder zu finden"

Nachdem nun die Leichen der fünf getöteten Bauarbeiter geborgen wurden, stellt sich die Frage nach der Ursache der Katastrophe. Das Gericht hat einen Sachverständigen bestellt, der in wenigen Tagen einen Bericht vorlegen muss. In der VRT-Sonntags-Talkshow "De zevende dag" (dt.: Der siebte Tag) deutete Bürgermeister De Wever (Foto unten) an, dass es einen Fehler bei der Konstruktion des Gebäudes gegeben haben könnte: "Ich habe mit dem Stadtingenieur darüber gesprochen. Natürlich unterliegt dies alles einer Untersuchung, einschließlich einer gerichtlichen Untersuchung, also müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir sagen. Aber die Grundannahme ist ein Konstruktionsfehler. Und das ist wirklich dramatisch. Denn wenn das später passiert wäre, mit Hunderten von Kindern im Gebäude, wäre das eine beispiellose Katastrophe gewesen. Es ist schon unglaublich schlimm, aber so etwas will man sich erst recht nicht vorstellen."