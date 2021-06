"Kleiner Tornado“ in Beauraing in der Provinz Namür: 17 Verletzte, mehr als 90 Gebäude beschädigt

In den Dörfern Eprave (Rochefort) und Mont-Gauthier (Rochefort) wurden etwa zehn Dächer weggerissen. Das Dach der Kirche von Laloux wurde ebenfalls beschädigt.

Am Samstagabend schlug ein Blitz auch in ein Haus in Saint-Servais, ebenfalls in Namur, ein, wie die Feuerwehr der NAGE-Zone (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) meldete. Das Dach des Hauses wurde beschädigt und der Blitzschlag löste ein Feuer aus. Die Feuerwehr griff schnell ein, um weiteren Schaden zu verhindern.

Auch im Westen der Provinz Hennegau hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Dies war insbesondere in und um Péruwelz, Leuze-en-Hainaut und Lessen der Fall. Die Feuerwehr musste etwa vierzig Mal ausrücken. Niemand wurde verletzt.

In Flandern verursachten die heftigen Regenfälle unter anderem Schäden in Wetteren, Oosterzele und Sint-Lievens-Houtem in der Provinz Ost-Flandern. Gegen 23.30 Uhr wurden mehrere Straßen im unteren Teil des Zentrums von Wetteren überflutet. Die Kanalisation konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen und so musste oft nachgeholfen werden. Auch in Oosterzele wurden mehrere Straßen überflutet und die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Wassermengen wegzupumpen. Insgesamt wurde die Feuerwehr etwa 90 Mal aufgerufen.

Auch in Zottegem hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Die Anrufe konzentrierten sich hauptsächlich auf Oombergen und Hillegem, wo Reihenhäuser überflutet wurden. Die Keller waren an einigen Stellen überflutet und auf der Straße lag Schlamm.