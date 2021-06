Mehr als einen Monat nach seinem Verschwinden: Leiche von Jürgen Conings wurde gefunden

Der Berufssoldat Jürgen Conings (Foto hierunter) verließ am 17. Mai mit einem Arsenal schwerer Waffen seine Kaserne in Leopoldsburg (Provinz Limburg) und wurde seitdem nicht mehr gesehen. In Briefen hatte Conings Drohungen gegenüber Politikern, Virologen und der Armee ausgesprochen. Am Tag des Verschwindens soll er das Haus des Virologen Marc Van Ranst stundenlang beobachtet haben. Wegen der akuten Bedrohung tauchten Van Ranst und seine Familie danach wochenlang in einem Safehouse, einer von Sondereinsatzkräften bewachten Wohnung, unter.

Conings war seiner rechtsradikalen Einstellung der einzige Soldat auf der Liste der OCAD, der belgischen Behörde zur Terrorismusabwehr. Da die Bundesstaatsanwaltschaft einen Ermittlungsrichter wegen "versuchten Mordes und verbotenen Waffenbesitzes im terroristischen Zusammenhang" eingeschaltet hat, nennt VRT NWS Jürgen Conings einen Terrorverdächtigen.

In den vergangenen Wochen wurde in der Umgebung des Nationalparks Hoge Kempen immer wieder mit großem Aufwand nach dem Mann gesucht. Sein Auto war in diesem Bereich geparkt. Einige der schweren Waffen wurden darin gefunden. Später wurde in der gleichen Gegend ein Rucksack von Conings gefunden. Hier wurde nun auch seine Leiche gefunden.