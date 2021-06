Minister Vandenbroucke: "Die Abschaffung des Mund-Nasen-Schutzes ist noch nicht für bald"

Belgiens Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit, flämische Sozialdemokraten, Foto), hat in der VRT-Sonntags-Talkshow „De zevende dag“ (dt.: „Der siebte Tag") Fragen von Zuschauern beantwortet. Dort stellte er auch klar, dass die Abschaffung der Maskenpflicht, zum Beispiel in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, noch nicht unmittelbar bevorsteht.