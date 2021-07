Artist-Impression: So soll das neue VRT-Rundfunkgebäude aussehen

Das neue Rundfunkgebäude des flämischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, VRT, wird ein horizontales Gebäude mit nur 4 Stockwerken. Es wird so natürlich wie möglich in die natürliche Umgebung des kleinen Waldes am Medienkomplex Reyerslaan in Brüssel entstehen, in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Bau.