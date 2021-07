Basketball-EM: Die Belgian Cats qualifizieen sich mit knapper Not für das Viertelfinale

Mit ihrem knappen Sieg gegen die Türkei sind die Belgerinnen Erste in der Gruppe C vor Bosnien und Slowenien. Die Türkei ist Gruppenletzter. Im Viertelfinale geht es am Mittwoch gegen die Gewinnerinnen der Partie Slowenien gegen die Verlierer des Gruppenspiels Frankreich gegen Russland.

Die Gruppenphase war für die belgischen Basketballerinnen eine regelrechte Zitterpartie, denn gegen Bosnien gab es eine Niederlage. Nach dem Halbfinale zieht die Basketball-Karawane der Frauen nach Valencia um.