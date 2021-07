Freunde, Familie, Sympathisanten: Stiller Marsch zum Haus von Jürgen Conings

Am Sonntagabend haben sich rund 150 Freunde, Angehörige und Unterstützer von Jürgen Conings am Stadtpark „Ter Motten“ in Dilsen-Stokkem (Prov. Limburg) zu einem friedlichen stillen Marsch in Richtung dessen Wohnhaus versammelt. Die Teilnehmer bezeugten ihre Unterstützung und ihre Anteilnahme mit Blumen und Kerzen.