Nach dem Leichenfund sagt die Freundin von Jürgen Conings: "Endlich Gewissheit"

Aber, auch die Lebensgefährtin des rechtsextremen Soldaten ist erleichtert, denn sie hat jetzt endlich Gewissheit, so deren Anwalt Bert Partoens gegenüber VRT NWS: „Meine Klientin ist in den vergangenen Wochen im Zentrum eines Sturms gelandet. Jetzt hat sie ein doppeltes Gefühl: Einerseits ist sie erleichtert, da endlich Klarheit herrscht, andererseits trauert sie auch nach dem, was passiert ist.“

Laut ihrem Anwalt wusste sie von den Plänen ihres Lebensgefährten nichts: „Sie stellt sich enorm viele Fragen, bei dem, was alles hier passiert ist. Für sie kam das alles sehr plötzlich.“

Am Freitag hatte die Polizei die Frau kurzzeitig festgenommen, so Anwalt Partoens, doch dies habe im Rahmen des Zusammentragens von Informationen stattgefunden, „denn man wollte bei Ermittlungen, wie in diesem Fall, nichts dem Zufall überlassen und man wollte nichts übersehen.“ Seine Klientin sei ausführlich verhört worden und habe erneut ihre Aussage unterschrieben: „Sie galt nie als verdächtig und hat mit den Plänen, die Conings hatte, nichts zu tun.“