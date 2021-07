Warum dauerte die Suche nach Jürgen Conings so lange? Letzte schwere Waffe gefunden

35 Tage lang durchsuchten Polizei und Armee mit Mann und Macht nach dem flüchtigen, rechtsextremen, bewaffneten und terrorverdächtigen Soldaten Jürgen Conings. Die Suche konzentrierte sich im Wesentlichen auf den Dilserbos, ein Waldstück in einem Naturpark in der Nähe seines Wohnortes Dilsen-Stokkem. Am Sonntag wurde dessen Leichnam entdeckt - vermutliche Todesursache Selbstmord. Doch warum dauerte die Suche so lange und wieso wurde er nur zufällig entdeckt?