2:0 gegen Finnland: Die Roten Teufel ziehen als Gruppenerste ins EM-Achtelfinale ein

In der zweiten Halbzeit lief die Sache schon besser. Eden Hazard gelangen gute Aktionen direkt aufs Tor, doch zunächst hielt Hradecky weiter alles. Nach gut einer Stunde Spielzeit kamen auch die Finnen mit Kamara zu ihrer ersten Chance, doch Belgiens Keeper Courtois hatte eher einen ruhigen Abend. Dann platzte der Knoten. In Minute 65 spielte Kevin De Bruyne Lukaku an, der das gegnerische Tor traf, doch der Video-Schiedsrichter winkte an. „Big Rom“ stand ganz knapp im Abseits…

Nur knapp 10 Minuten darauf stand aber das 1:0 für Belgien auf der Anzeigetafel. Thomas Vermaelen köpfte gegen die Latte und der abgeprallte Ball flog via einer Hand von Keeper Hradecky ins Tor. Es dauerte dann bis zur 81. Minute, als es dem Traumpaar Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku mit einer weiteren tollen Kombination gelang, die 2:0-Entscheidung herbeizuführen. Der Jubel war groß und nur kurz nach dem Abpfiff fuhren die ersten begeisterten Teufel-Fans hupend mit ihren Autos in der belgischen Heimat hupend durch die Gegend.

