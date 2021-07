22 belgische Radprofis nehmen an der 108. Tour de France teil

Fast alle an der Frankreichrundfahrt teilnehmenden Radsportmannschaften haben ihre Mannschaften vorgestellt, bis auf EF Education-Nippo. Hier könnte noch der einzige Belgier im Aufgebot, Jens Keukeleire, an den Start gehen. Wenn am kommenden Samstag die 108. Tour de France startet, werden 22 belgische Radprofis mit dabei sein.