3 Jahre danach: Urteil nach der Explosion eines Wohnhauses in Antwerpen

Am Dienstag ist im Justizpalast von Antwerpen das Urteil gegen den Mieter eines Wohnhauses am Paardenmarkt in der Schelde-Stadt gefallen. Dieses Haus war vor 3 Jahren bei einer Gasexplosion vollständig zerstört worden (Video oben und Fotos unten). Dabei kamen 2 Menschen ums Leben, 27 Personen wurden dabei verletzt und viele Menschen verloren Hab und Gut sowie ihre Wohnung.