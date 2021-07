Corona-Aktion in der Brüsseler Metro: "Licht am Ende des Tunnels"

Langsam aber sicher werden in Belgien die Corona-Maßnahmen gelockert und der Weg in Richtung einer virusfreien Gesellschaft scheint geebnet. Die regionale Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB hat zur Ermutigung der Menschen in der belgischen Hauptstadt zwischen den Metrostationen Kunst-Wet und Park eine Lichtshow installieren lassen, die quasi "das Licht am Ende des Tunnels" erscheinen lässt. Diese Lichtshow ist ein Teil der MIVB-Initiative "Get Back".