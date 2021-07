Die Zahl der neuen Ansteckungen mit Corona geht in Belgien weiter deutlich zurück

Die Corona-Werte gehen in Belgien aktuell rasch und deutlich weiter nach unten. Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 bleibt (im Wochenvergleich) seit zwei Tagen in Folge unter 500 registrierten Fällen. Auch die Zahl der Corona-Patienten, die in unserem Land in Krankenhäusern behandelt werden müssen, geht weiter signifikant zurück.