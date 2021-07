Bilder der Leiche von Jürgen Conings, die in Deutschland veröffentlicht wurden, sollen zurückgezogen werden

Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reagierte mit Entsetzen und Abscheu auf die Bilder der Leiche von Jürgen Conings, die u.a. in einem bestimmten Medium in Deutschland veröffentlicht wurden. Er will erreichen, dass diese Bilder dort zurückgezogen werden. Ein Jäger, einer der ersten Personen, der bei der Leiche am Tag des Auffindens war, hat davon Fotos und Videos angefertigt und offenbar an ausländische Medien verkauft, wo sie auch die Runde machen. Inzwischen steht auch fest, dass sich der ehemalige Soldat das Leben genommen hat.