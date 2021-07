Gewerkschaften stimmen dem Rahmentarifabkommen für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft zu

Die drei großen Gewerkschaften in Belgien haben am Dienstag dem Rahmentarifabkommen für die Beschäftigten in der hiesigen Privatwirtschaft zugestimmt. Nachdem die Tarifpartner das entsprechende Papier abgesegnet hatten, war es jetzt an der Basis der Gewerkschaften, sich für oder gegen das Abkommen zu äußern.