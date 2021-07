PFOS-Verunreinigung in Zwijndrecht: "Flandern räumt auf, 3M bezahlt"

Die Umweltverschmutzung in der Umgebung des 3M-Werks von Zwijndrecht in der Nähe von Antwerpen ist seit 2017 bekannt, doch seit dem gab es keine Warnungen an die Bevölkerung. Jetzt, wo klar ist, was da passiert ist, will Flandern Nägel mit Köpfen machen und die Umweltverschmutzung beseitigen.