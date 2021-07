EU-Kommission akzeptiert Belgiens Corona-Konjukturplan: 6 Mia. € um der Krise Herr zu werden

Der belgische Konjunkturplan beinhaltet einige zukunftsweisende Projekte, die rasch in Anlauf genommen werden können, wie z.B. eine Energie-Insel in der Nordsee, ein Zentrum für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) in Brüssel oder Schulen für Biotechnologie in der Wallonie. In Flandern fließt u.a. EU-Geld in den sogenannten „Blue Deal“, mit dem das Wasser- bzw. das Grundwasserproblem auf Dauer gelöst werden soll.

Mit solchen Projekten entspricht Belgien den Vorgaben der EU, dass die Mitgliedsländer in ihren Planungen nachhaltig sein müssen, nicht zuletzt im Sinne von Klima- und Umweltschutz.

So ziemlich alle Regierungsebenen setzen auch auf eine weitere Digitalisierung der Behörden und des öffentlichen Dienstes, sowie auf mehr Nachhaltigkeit im öffentlichen Nahverkehr (weniger Dieselbusse, mehr Radwege, bessere Bahnanschlüsse…) und auf nachhaltigeres Wohnen z.B. beim Bau von Sozialwohnungen oder bei der Renovierung von Altbauten.