Flandern sieht Vergütungen für Erwachsene vor, die sich für das duale Lernen entscheiden

In Flandern wird auch Erwachsenen in der Weiterbildung duales Lernen ermöglicht, also eine Kombination aus Schulbank drücken und praktischer Ausbildung am Arbeitsplatz. Im Sekundarschulbereich ist dies seit dem Schuljahr 2019-2020 für Schulkinder ab 15 Jahren möglich, wird aber jetzt auch in der Erwachsenenbildung zur Anwendung kommen.

Flanderns Landesarbeitsministerin Hilde Crevits (CD&V) nennt dies „einen wichtigen Schritt. Arbeitnehmer können ihrer Laufbahn eine neue Wendung geben. (…) In den kommenden Jahren wird dies absolut nötig sein, um den Folgen der Coronakrise und dem Engpass am Arbeitsmarkt Antworten zu bieten.“