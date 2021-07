UEFA und LGBTQI: VRT-Sporza-Livestudio leuchtet in Regenbogenfarben - Moderator mit scharfer Kritik

Stefan Van Look, der Sprecher des Königlichen Belgischen Fußballverbandes KBVB, sparte am Mittwochmorgen im VRT-Frühstücksradio ebenfalls nicht mit Kritik an der UEFA: „Die Regenbogenfahne ist überhaupt kein politischer Standpunkt. Es geht hier um den Aspekt der Menschenrechte. Dem kann man nur zustimmen. Man kann nicht auf der einen Seite Gleichheit und Toleranz fördern wollen und dann auf der anderen Seite solche Entscheidungen treffen. Wir leben im Jahr 2021. Das ist echt bedauerlich.“

In den kommenden Tagen und Nächten werden auch in Belgien einige Stadien in den Regenbogenfarben leuchten, u.a. die Ghelamco-Arena des belgischen Erstligavereins KAA Gent (Video unten). Und KBVB-Sprecher Van Look schließt selbst nicht aus, dass die Roten Teufel, die belgische Fußball-Nationalmannschaft, beim nächsten EM-Spiel mit Regenbogenbändern am Arm auflaufen werden…