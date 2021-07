Gerichtliche Untersuchung der Umweltverschmutzung durch 3M in Zwijndrecht - Mehr PFOS-Verunreinigung in Flandern

Das Problem ist bekannt und weitet sich aus

Das PFOS-Problem rund um das 3M-Werk in Zwijndrecht ist den flämischen Landes- und den Antwerpener Kommunalbehörden seit 2017 bekannt, doch die Bevölkerung wurde nicht unterrichtet. Inzwischen ist dort verboten, Gemüse oder Obst bzw. Hühnerfleisch oder Eier aus dem eigenen Garten zu verzehren. PFOS ist lange ein Bestandteil verschiedenster Produkte gewesen, doch seit 2008 wird der Stoff, der sich übrigens nicht selbst abbaut, in Zwijndrecht nicht mehr produziert.

Inzwischen tauchen PFOS-Verseuchungen immer öfter aus und fast überall in Flandern (und darüber hinaus) werden teilweise sehr hohe PFOS-Konzentrationen in Böden und Wasserläufen (Bäche, Flüsse, Kanäle) gemeldet. Die flämische Umweltgesellschaft VMM stellte in manchen flämischen Wasserläufen PFOS-Werte fest, die bis zu 110 Mal höher lagen, als die Norm erlaubt, die die VRT-Magazinsendung „Pano“ meldete.

Eine akute Gefahr für die Volksgesundheit stellen die hohen PFOS-Werte in Flandern aber nach Ansicht von Wissenschaftlern und der VMM nicht dar. In erster Linie handelt es sich dabei um "historische" Verunreinigungen, die dadurch herrühren, dass sich PFOS und andere Schadstoffe aus dieser chemischen Kategorie nicht in der Natur selbst auflöst.

Und, ein Teil dieser Umweltverschmutzung vor allem in den Wasserläufen ist auch nicht unbedingt hausgemacht, sondern ist grenzüberschreitend. Das bedeutet, dass PFOS aus dem Ausland in Belgien landet und von hier aus auch in weitere Länder abgegeben wird.