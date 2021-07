Viele neugierige Blicke: Der Orient Express durchquert mehrmals unser Land

In diesen Tagen durchquert der weltberühmte Orient Express auf dem Weg von Paris über Brüssel (Video oben) nach Amsterdam unser Land. Trotz erheblicher Verspätungen (der Zug kam aus Venedig) warteten am Dienstag zahlreiche Neugierige an vielen Bahnhöfen auf die Durchfahrt des legendären Nobelzuges. Nicht nur Eisenbahnfans lockte es in die Bahnhöfe und an die Strecken, wo der Zug passierte, sondern auch viele Menschen, die den Zug aus Krimis und Kinofilmen kennen, wollten den Orient Express einmal mit eigenen Augen sehen. Am Donnerstag bietet sich eine weitere Möglichkeit.