Immer mehr Zweifler lassen sich dann doch gegen Corona impfen

Brüssel hinkt hinterher

Wenn man sich den Impfgrad in Belgien anschaut, dann lassen sich regionale Unterschiede erkennen. In Flandern liegt dieser Wert bei 74 %, doch in der Brüsseler Hauptstadt-Region sind gerade einmal 51 % der Bewohner gegen Corona geimpft. Dies bereitet dem Antwerpener Vakzinologen Pierre Van Damme Sorgen: „Es ist im Interesse von allen, dass wir im ganzen Land ausreichend impfen, denn sonst wird das mit der Gruppenimmunität ein Problem.“

Aber, auch in Brüssel kann es laut Van Damme noch gelingen und hier führt der Facharzt für Infektionskrankheiten auch die Wallonie an, wo die Impfbereitschaft lange eher gering war: „Das hat mehr Zeit gekostet, doch Impfungen sehen sorgt für weitere Impfungen. Die Geschichten derer, die aus den Impfzentren zurückkommen, sind durchweg positiv und das wirkt sich auch auf die aus, die zu Hause bleiben wollen. Man muss ihnen Zeit geben… Aber wir befinden uns in einer Pandemie und wir wollen, dass die Zahlen im Juli schnell nach oben gehen.“