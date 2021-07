Mord in einem Altersheim? Ein 99-Jähriger soll einen 75-Jährigen umgebracht haben

Im Senioren- und Pflegewohnheim „Kouterhof“ (Foto) in Destelbergen in der Provinz Ostflandern sorgt ein seltsamer Vorfall für Entsetzen. Am Montag ist ein 75 Jahre alter Heimbewohner unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen. Unter Verdacht steht ein 99 Jahre alter Mann, der ebenfalls im „Kouterhof“ lebt.