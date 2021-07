Sandskulpturen-Festival in Middelkerke mit Figuren aus einer flämischen TV-Kultserie

Ab Anfang Juli beginnt in Middelkerke an der belgischen Nordseeküste das diesjährige Sandskulpturen-Festival. Dieses Jahr beschäftigt sich dieses Festival mit den Figuren der VRT-Kultserie „F.C. De Kampioenen“. Das ist eine Sketch- und Slapstickserie rund um einen typisch flämischen Amateur-Fußballclub, der seit Jahrzehnten zahllose Fans hat. Gerade wird an den Figuren letzte Hand angelegt.