Brüssel kündigt "Ende der Diesel- und Benzin-Ära" bis 2035 an

Das Ende der Diesel- und Benzinfahrzeugära in Brüssel soll Hand in Hand gehen mit einer massiven Investition in den öffentlichen Nahverkehr. Neue Linien und eine höhere Frequenz von Bussen, Trams und Metro sind u. a. vorgesehen. Es soll auch Anreize zugunsten des Kaufs von Elektrofahrzeugen. Haushalte sollen außerdem ermuntert werden, das private Auto aufzugeben und auf Carsharing und/oder öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.