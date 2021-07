Trotz hoher Infektionsgefahr in Russland: kein Corona bei den Roten Teufeln

"Die Nachricht von den infizierten Fans in Russland ist einer der Gründe, warum wir nach dem Spiel in Dänemark nach Belgien zurückgekehrt sind und nicht von Kopenhagen aus nach St. Petersburg weitergereist sind, was der ursprüngliche Plan war", erklärt Philippe Rosier.

Die Roten Teufel fanden sich wieder in Tubeke ein, wo sie in einer Kontaktblase leben und kaum mit Außenstehenden in Kontakt kommen. Kein Außenstehender darf den Speisesaal betreten, wenn die Spieler gerade essen.

Bis heute hat sich die Taktik bewährt.