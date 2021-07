Ab 1. Juli: Brüsseler können sich ohne Termin impfen lassen

Was die Impfbereitschaft angeht, liegt Brüssel weit hinter den anderen Regionen zurück. Nur 52 Prozent der erwachsenen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung erhalten, verglichen mit 77 Prozent in Flandern. “Aber es bleibt unser Ziel, bis zum 15. Juli 70 Prozent Erstimpfungen zu erreichen. Brüssel hat eine junge Bevölkerung und deren Impfbereitschaft ist geringer als die der älteren Menschen. Das ist also definitiv eine Herausforderung. Aber die Impfstoffe sind da, die Zentren sind da, und die Kapazität ist da. Es liegt also nur an den Leuten, zu kommen", erklärt Inge Neven, verantwortlich für das Corona-Management in der Hauptstadt, die Strategie.

Ab dem 1. Juli können alle Einwohner ab 16 Jahren jedes beliebige Impfzentrum aufsuchen, mit oder ohne Termin: "Wir wollen es den Leuten sehr einfach machen, eine Spritze zu bekommen", sagt Neven. "Wir sehen, dass die jungen Leute sich spontan entscheiden und wollen ihnen die Chance geben, auch wenn sie keinen Termin vereinbart haben.”