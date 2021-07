Corona in Belgien: nur noch 380 Patienten zur Versorgung in einem Krankenhaus

Die Zahl der Corona-Patienten in den belgischen Krankenhäusern ist weiterhin rückläufig. Am Freitag wurden 380 Patienten in einem Krankenhaus versorgt. Das sind 42 Patienten weniger als am Donnerstag. Auf Wochenbasis beträgt der Rückgang 23 Prozent. Die Zahlen stammen vom belgischen Gesundheitsamt Sciensano.