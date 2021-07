Ist Denkmal in Zedelgem eine Hommage an Nazi-Kollaborateure?

Die Darstellung des Bienenstocks soll eine Hommage an die Kollaborateure des Nazi-Regimes darstellen. Die sozialdemokratische Partei Flanderns, Vooruit, will das umstrittene Denkmal auf dem Brivibaplein entfernen lassen: "In unserem Land ist kein Platz für ein als Kunstwerk getarntes Denkmal für Hass", argumentiert die Abgeordnete Vicky Reynaert (Vooruit).

Der bronzene Bienenstock erinnert an die 12.000 Letten, die am Ende des Zweiten Weltkriegs im Kriegsgefangenenlager Vloethemveld inhaftiert waren, weil sie, zum Teil unter Zwang, an der Seite der Deutschen gegen die Russen kämpften. Die Diskussion um die Statue begann nach einem Artikel in der Zeitschrift Paris Match. Darin wurde die Frage aufgeworfen, ob Menschen, die mit den Nazis kollaborierten, ein Denkmal verdienten.