Verdächtige zahlen fast 1 Milliarde Euro, um sich von der Strafverfolgung freizukaufen

Seit der Einführung des Gesetzes über den erweiterten Vergleich in Strafsachen haben 1.368 natürliche Personen und Organisationen Möglichkeit erhalten, sich durch eine erweiterte gütliche Einigung von einer Strafverfolgung freizukaufen. Die Einigung wurde hauptsächlich in Betrugsfällen erzielt.

Die Verdächtigen, die von der Einigung profitierten, haben insgesamt mehr als 955 Millionen Euro an den Staat gezahlt, um eine Verurteilung zu vermeiden. Fast die Hälfte wurde an das Gericht gezahlt, der Rest ging an das Steueramt, das in Steuerbetrugsfällen ebenfalls entschädigt werden muss. Weitere 20 Millionen Euro sind an andere Geschädigte geflossen.

In Flandern konnte in 684 Strafsachen ein erweiterter Vergleich erzielt werden. 442 Vergleiche fanden in der Wallonie statt, 223 in Brüssel und die restlichen 19 Vergleiche wurden von der föderalen Staatsanwaltschaft abgeschlossen. Es werden keine Details zu den Fällen genannt, in denen erweiterte Vergleiche geschlossen wurden, aber sie betreffen hauptsächlich Steuer-, Wirtschafts- oder Finanzdelikte.