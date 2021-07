Corona-Maßnamen: Eine neue Phase des Sommerplans tritt in Kraft

Nach Hause darf man ab sofort wieder bis zu acht Personen einladen, Kinder bis 12 Jahre nicht mitgezählt. Abstandsregel und Maskenpflicht gelten nicht länger in diesem Kreis. Wer mehr als acht Personen einladen möchte, braucht einen Garten. Für Gartenfeste gelten keine Einschränkungen mehr und auch in Festsälen kann man mit einer unbegrenzten Anzahl Gästen feiern. Im letzteren Fall gelten jedoch die Regeln des Gaststättengewerbes, d. h. nicht mehr als acht Personen an einem Tisch und Maske tragen beim Umhergehen. Wer ein Familienwochenende plant, darf auch wieder ein Ferienhaus für bis zu fünfzehn Personen anmieten.

Das Versammlungsverbot - tagsüber durften zehn Personen und nachts vier Personen zusammenkommen - ist ab heute aufgehoben.

Der weitere Ausbau der sozialen Kontakte soll auf dem Konzertierungsausschuss der Regierungen am 16. Juli erneut zur Sprache kommen.