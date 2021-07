Neue Messungen in und um 3M zeigen besorgniserregende PFOS-Werte in Landwirtschafts-, aber nicht in Wohngebieten

Bodenexperten haben elf Proben für die Messung der PFOS-Werte in Antwerpen, Beveren und Zwijndrecht genommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Grenzwerte für PFOS im Boden in Wohhngebieten nicht überschritten werden. Anders verhält es sich für die Ergebnisse in den Natur- und Landwirtschaftsgebieten, insbesondere in der Nähe des Standortes des Chemiewerks 3M in Zwijndrecht. Dort wurden PFOS-Werte von 18,5 und 22,9 Mikrogramm pro Kilogramm Trockensubstanz gemessen, also deutlich über dem Standard von 3,8.

Professor Nick Van Larebeke von der UGent und VUB untersucht die Auswirkungen von Chemikalien auf den Menschen: "Vor allem in den landwirtschaftlichen Gebieten sind die Zahlen zu hoch, das ist das Besorgniserregendste."

Laut Van Larebeke sind PFOS und andere PFAS-Substanzen schon seit Jahrzehnten in unserem Blut, aber diese Werte sind im Laufe der Jahre gesunken. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Vorsicht geboten ist.