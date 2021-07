Ungarns Botschafter in Belgien verteidigt Anti-Homo und Transsexuellengesetz seines Landes

Der ungarische Botschafter in Belgien, Tamás Iván Kovács, war am Sonntag im TV-Magazin "De zevende dag" von VRT News zu Gast. Ein ungarisches Gesetz, dass Gespräche über LGBTQI+-Themen vor Kinder verbietet (es sei denn, man ist ein Elternteil des Kindes), hat in ganz Europa ein Entrüstung ausgelöst.