Wenn der Vater mit dem Sohn: König Filip und Gabriël besuchen Militärflughafen und gehen gemeinsam in die Luft

Prinz Gabriel hat seine Prüfungen in seinem Abiturjahr an der Internationalen Schule von Brüssel beendet. Er wird im August 18 Jahre alt. Über seine weitere Ausbildung wird der Palast erst später kommunizieren. Das gilt auch für die Zukunft von Kronprinzessin Elisabeth (unten Mitte), die zurzeit die Königliche Militärschule (KMS) besucht. Twitter-Nutzer fragten sich, ob Gabriel mit seinem Besuch in Melsbroek auch sein Interesse an einer Karriere bei der Armee zeigte. Kurzfristig habe er keine militärischen Pläne bei der Armee, teilte der Palast mit.