Belgien gewinnt gegen Portugal und zieht ins EM-Viertelfinale ein

Die Roten Teufel haben sich am Sonntagabend in Sevilla gegen Portugal durchgesetzt und ziehen mit diesem 1:0 ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft ein. Belgien trifft dann auf Italien. Der belgische Sieg war eine Art Zittersieg, denn die Portugiesen wollten sich nicht so leicht geschlagen geben.