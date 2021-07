Corona: Viele erste Impfungen in Flandern - Zwei neue Testzentren an Flughäfen

Neue Corona-Statistiken wird es für Belgien wieder ab Dienstag (29. Juni) geben, denn das staatliche Gesundheitsamt und das Krisenzentrum haben beschlossen, dass die Krankenhäuser an den Wochenenden keine Zahlen mehr in real time einreichen müssen. Inzwischen macht sich Flandern auf, in dieser Woche massiv erste Impfungen zu verabreichen. An den Flughäfen von Antwerpen und Ostende wurden zur Reisezeit neue Testzentren eröffnet.