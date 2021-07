Gemeinsam mit der Feuerwehr - "Mexican Wave" zum Schuljahresende

Im Antwerpener Stadtteil Luchtbal wurden die Schulkinder von der Feuerwehr überrascht. Zwei Tage vor dem Ende des Schuljahres kam die örtliche Feuerwehr vorbei und feierte mit rund 500 Grundschulkindern die baldigen Sommerferien. Dabei wurde gerappt zum Thema "Respekt" und es wurde eine zünftige "La Ola-Welle" zelebriert, an der auch viele Lehrpersonen teilnahmen. Die meisten Schulkinder und Lehrkräfte haben mit Corona ein schweres Schuljahr hinter sich und hoffen, ab September den Unterricht wieder so wie früher aufnehmen zu können. Das ist in Antwerpen Luchtbal wohl nicht anders, als im Rest der Welt…