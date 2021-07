PFOS-Verseuchung in Zwijndrecht: Wie geht es jetzt weiter?

Nach Angaben der flämischen Landesbehörden muss in Zwijndrecht bei Antwerpen kein Wohnviertel durch PFOS-Verseuchung saniert werden. Auch für die meisten landwirtschaftlichen Betriebe in der weiteren Umgebung ist die Lage durch diese Umweltverschmutzung nicht akut gefährdet. Vor kurzem wurde bekannt, dass das 3M-Werk in Zwijndrecht jahrelang PFOS-verseuchten Abraum in der Umgebung des Standorts gelagert hatte. Dies bringt auch Probleme mit dem Bau des Antwerpener Verkehrsprojekts „Oosterweel“ mit sich, denn solcher Abraum wurde auch an einer wichtigen Baustelle entdeckt.