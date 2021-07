Viele Urlauber wollen rasch PCR-Tests bekommen - Personen mit Symptomen finden kaum Testtermine

Am 1. Juni beginnen in Belgien die Sommerferien. Schon jetzt herrscht in den Testzentren Hochdruck, denn viele Urlauber, die noch nicht oder nur einmal gegen Corona geimpft sind, wollen jetzt ihren ersten von zwei kostenlosen PCR-Tests durchführen lassen. Doch weil sich gerade so viele Urlauber zu den Tests anmelden, finden Personen, die möglicherweise Corona-Symptome haben oder die einen Hochrisiko-Kontakt hatten, kaum noch kurzfristig Testtermine.