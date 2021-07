Zäune um Bahnanlagen sollen das Überqueren der Gleise verhindern

In der Nähe des Bahnhofs von Kortrijk in Westflandern ist die erste „intelligente Gleiseinzäunung“ in Betrieb genommen worden. Mit solchen Zäunen mit Bewegungssensoren und an den Oberleitungen angebrachten Kameras sollen Personen, die verbotenerweise die Gleise überqueren, entweder davon abgehalten oder identifiziert werden.