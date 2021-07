Corona in Belgien: Keine Homeoffice-Pflicht mehr - Weitere 700.000 AstraZeneca-Impfdosen

Die Homeoffice-Pflicht fällt weg

Ab dem 1. Juli fällt in Belgien die von der Bundesregierung aufgrund von Corona auferlegte Verpflichtung, von zu Hause aus zu arbeiten, weg. Aber, die Regierung empfiehlt weiter, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Über ein Jahr lang galt diese Verpflichtung in unserem Land und sie hat für viele Beschäftigte den Alltag verändert. Im Allgemeinen haben die Arbeitnehmer im Homeoffice ihre Arbeit zur Zufriedenheit ihrer Arbeit geleistet, doch die meisten der Betroffenen haben inzwischen ihren eigenen Rhythmus gefunden. Der muss jetzt wieder an die klassischen Büroarbeitszeiten angepasst werden. Für so manchen gilt jetzt wieder die „9 to 5“-Regel…

Den Unternehmen wird angeraten, ihrem Personal Zeit zu lassen, sich wieder an den Büroalltag zu gewöhnen. In vielen Fällen wird ohnehin mehr und mehr auf Arbeiten von zu Hause aus gesetzt, da Corona bewiesen hat, dass das zur Zufriedenheit aller in den meisten Fällen geschieht. Inzwischen versuchen Unternehmen schon auf diese Weise, Bürokosten zu sparen… Für neue Arbeitnehmer bedeutet diese Situation aber auch, oft nach vielen Monaten ihre Kollegen endlich einmal kennenzulernen. In anderen Fällen muss jetzt auch die Verabschiedung von Kollegen nachgeholt werden, die in diesen Corona-Monaten z.B. in Rente gegangen sind.