Der Rückbau der belgischen Kernkraftwerke kostet mindestens 18 Mia. €

Die Kosten, die der Rückbau bzw. der Abriss der belgischen Atomkraftwerke in Tihange und in Doel sowie die Langzeitaufbewahrung des Strahlenabfalls verursachen werden, liegen aktuell bei 18 Mia. €. Dies sagte Bundesenergieministerin Tinne Van der Straeten (Groen) am Dienstag in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments.