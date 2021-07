Flandern will die Wartelisten auf Pflege und Begleitung von Personen mit einer Behinderung kürzen

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) reagiert damit auf eine Sendung der VRT-Reportageserie Pano, die im vergangenen Jahr für Wirbel gesorgt hatte. Seinerzeit stellte sich heraus, dass Personen mit Behinderung auch in den höchsten Pflegestufen jahrelang auf eine angepasste Begleitung oder auf entsprechende Pflege warten. Das bedeutet oft für deren Familien, dass sie die erforderlichen Gelder selbst aufbringen müssen.

Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) gab dazu gegenüber VRT NWS an, dass das Ziel sei, jedem Antragsteller innerhalb von 18 Monaten ein passendes Budget zur Verfügung stehen soll. Bis zu 15.000 Personen sollen in Flandern teilweise seit vielen Jahren schon auf eine Finanzierung ihrer Pflege warten, so einige Betroffene gegenüber unserem Sender.