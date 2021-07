Mit Hungerstreik ein Bleiberecht erzwingen? Belgiens Asyl-Staatssekretär bleibt hart

Seit über einem Monat befinden sich rund 500 illegal in Belgien eingewanderte Flüchtlinge an verschiedenen Orten in Brüssel im Hungerstreik. Sie wollen so ein Bleiberecht in unserem Land erreichen. Doch Sammy Mahdi (CD&V - Foto), Staatssekretär für Asyl und Einwanderung, weigert sich, darauf einzugehen. Er vertritt den Standpunkt, dass sich der Staat nicht erpressen lassen darf.