Schwere Unwetter sorgten für Überschwemmungen in Flämisch-Brabant und in Limburg

Die Unwetterzone bewegte sich am Dienstagabend quer über das Land entlang einer Achse, die von Tournai im Hennegau bis Hasselt in Limburg führte. In allen Provinzen in der Wallonie, in der Brüsseler Region sowie in Flämisch-Brabant und Limburg galt am Dienstag bis in die Nacht hinein zeitweise der Wettercode Orange (heftige Unwetter mit Gewitter, Starkregen, Windböen und möglichen Überschwemmungen und Schäden).

Limburg

In der Provinz Limburg hatten vor allem die Städte und Gemeinden Lanaken, Bilzen, Sint-Truiden, Tongeren, Wellen, Kortessem und Borgloon mit schwerem Regen und mit enormen Wassermassen zu kämpfen, die die Abwassersysteme nicht mehr aufnehmen konnten. Zahllose Keller und Parterrewohnungen liefen unter Wasser, Straßen wurden überspült und die Feuerwehr erhielt über 250 Hilferufe. Teilweise drückten die Wassermassen Kanaldeckel hoch und Autofahren war lokal völlig unmöglich. In einigen Gemeinden wurde Katastrophenalarm ausgerufen und es kam Hilfe von Feuerwehren und Hilfsdiensten aus benachbarten Kommunen und Polizeizonen.

