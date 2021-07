Blankenberge verbietet Bikinis und Badeshorts in der Innenstadt

Blankenberge, einer der meist besuchten Badestädte an der Küste, folgt damit dem Beispiel des mondänen Knokke, das oft mit Marbella verglichen wird. Der neue Dresscode in Blankenberge gilt ab dem 1. Juli, dem Beginn der Sommerferien.

Bikini, Badeanzüge und Badeshorts sind selbstverständlich am Strand und auch auf der Strandpromenade weiterhin erlaubt.

Bürgermeisterin Daphné Dumery erklärte: "Wer in Badekleidung im Stadtzentrum unterwegs ist, erhält zunächst eine Verwarnung. Die Polizei wird auch eingreifen, wenn Personen in Strandkleidung in der Innenstadt und in Geschäften ein Ärgernis darstellen. Es gibt Leute, die kurz vor der Heimfahrt mit dem Zug noch in die Wellen springen und dann klatschnass durch die Innenstadt schlendern. Das wollen wir unterbinden."