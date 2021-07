De Bruyne und Hazard fehlen noch beim Training vor dem Spiel Belgien-Italien

Die Roten Teufel haben am Donnerstagmorgen im Trainingszentrum in Tubeke vor dem EM-Viertelfinalspiel gegen Italien am Freitagabend (21 Uhr) in München trainiert. Kevin De Bruyne und Eden Hazard, zwei wichtige Spielemacher, die sich am Sonntag gegen Portugal verletzt hatten, fehlten auch bei diesem Training. Jason Denayer, der am Mittwoch gefehlt hatte, war wieder dabei.