Höhere Kosten für Webshopping, neue Sozialleistungen, Corona-Zertifikat: Das ändert sich ab 1. Juli

In Belgien ist das Corona-Zertifikat bereits seit Mitte Juni erhältlich, aber erst seit dem 1. Juli ist es in allen EU-Ländern gültig. Alle Personen, die älter als sechs Jahre sind, brauchen ein EU-Corona-Zertifikat, um problemlos in der Europäischen Union reisen zu können. Das Zertifikat in Form eines QR-Codes bescheinigt, das eine Person geimpft, getestet oder geheilt ist.

Es kann kostenlos über die CovidSafeBE-App heruntergeladen, als PDF gespeichert oder auf Papier ausgedruckt werden.